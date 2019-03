Nieströter planen für die Zukunft

Hatte es bereits beim Kinderschützenfest keinen Mangel an Anwärtern auf das Amt des Schützenkönigs gegeben - der Grund muss der als Schneeeule Hedwig dahergekommene Vogel gewesen sein - so habe es auch bei den Senioren an der Vogelstange einen spannenden Wettbewerb gegeben.

Geschäftsführer Urs Overhoff berichtete, dass die Beiträge weiter stabil bleiben können. Stabil sei mit 1.059 auch die Zahl der Mitglieder, so Raphael Stapel über die Vereinsentwicklung. Es gelte, so Brambrink, den Verein unter der Überschrift „Zukunftsinitiative 2030“ für die sich ändernden Wünsche und Bedürfnisse zu rüsten. Pressesprecher Roland Pietz stellte das Konzept vor, das eine starke Mitgestaltung durch die Mitglieder vorsieht.

Am 5. Oktober sind die Mitglieder eingeladen, in Arbeitsgruppen kritisch zu beleuchten, was im Verein gut läuft und wo es Stellschrauben zu Verbesserungen gibt.

Mehr zum Thema in der Printausgabe und dem E-Paper der DZ am Montag.