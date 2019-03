Die Aufführungen von „Nathan der Weise“ des Richard von Weizsäcker Berufskollegs verzauberten das Publikum. Nach der Premiere am vergangenen Mittwoch hat der Literaturkurs des RvW Dülmen das wunderbare Stück „Nathan der Weise“ in einer weiteren, internen Veranstaltung aufgeführt. Atemberaubende Kostüme und die talentierten Schauspieler, die der ganzen Bühne Leben einhauchten, fesselten das Publikum von Beginn an. Nach der etwa zweistündigen Achterbahnfahrt der Gefühle endete der Abend in tosendem Applaus des sichtlich begeisterten Publikums. Reanne Plate (Leiterin des Kurses) schwärmte, dass sie selten so talentierte Schauspieler und ein so lebendiges Publikum gesehen habe.

Von Dülmener Zeitung