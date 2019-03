Kein Betreutes Wohnen

Merfeld. Was sich schon auf dem CDU-Workshop „Dülmen 2030“ abzeichnete, ist jetzt Gewissheit: Die meisten Merfelder stellen sich das Wohnen im Alter einfach anders vor, als in einer betreuten Einrichtung, wie sie mit der Heilig Geist Stiftung ursprünglich geplant war. „Von diesem Modell haben wir uns inzwischen verabschiedet, aber wir arbeiten weiter an einer Idee, wie die Menschen in Merfeld bis ins hohe Alter leben können“, berichtete Ortsvorsteher Helmut Temming auf der Versammlung des CDU-Ortsverbandes.

Von Markus Michalak