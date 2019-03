Gesichtszüge wie auf einem Foto

Julia ist 15 Jahre alt und geht auf die Hermann-Leeser-Schule in Dülmen. „Am liebsten zeichne ich Filmcharaktere“, überlegt Julia. nur kurz. „Als ich die Serie ‚Merlin‘ angefangen habe zu schauen, dachte ich, ich könnte mal die Hauptdarsteller malen. Und seitdem mache ich das am liebsten.“ Vor allem die Helden aus den Marvel-Comics sind in ihren Arbeiten zu finden. Aber auch Star Wars Figuren tummeln sich in der Kunst-Mappe.

Durch ein Praktikum beim Kunstverein Münsterland e.V. sind Julias Bilder nun auch dort zu sehen. Denn dort, und das sei tatsächlich ein Zufall gewesen, betont ihre Mutter, findet zurzeit eine Ausstellung mit dem Thema „Film-Helden“ statt. „Die Ausstellungsleiterin sah Julias Bilder und fragte sie, ob sie diese in der Ausstellung präsentieren möchte.“

Mehr zum Thema in der Freitags-Printausgabe der DZ und im E-Paper.