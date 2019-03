Neben antiken Wachstafeln, Qumran- und Papyrusrollen ist auch eine wasserfeste Bibel aus Kunststoff zu bestaunen, welche etwa in der antichristlichen Sowjetunion zum Einsatz kam. Die Ausstellung zeichnet aber auch zahlreiche Spuren in Literatur und Medien nach, die das Alte und das Neue Testament in der Gegenwart immer wieder zum Thema haben.

Mit dem Buchdruck wurde eine Bibel schon deutlich erschwinglicher, als die von Hand angefertigten Abschriften. „Aber zwei Jahresgehälter musste man für so ein Werk immer noch ausgeben“, erklärt Michael Weber von der Bibelschule Brake, welche die Ausstellung zusammengestellt hat. Gemeinsam mit seinem Lehrer Volker Schmüll führt er interessierte Besucher und Schulklassen gerne durch die ambitionierten Exponate und Stelltafeln.

Die Ausstellung am Ostdamm 145 kann am Donnerstag von 8 bis 21 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr besucht werden.

