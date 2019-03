Waschen, trocknen, Kaffee kochen

„Wir haben das bislang nicht an die große Glocke gehängt, auch weil Langenkämper in Dülmen in diesem Segment ganz klar die Nummer eins war“, erklärt Gövert. Verkauft wurde schon immer, doch bislang meist an Kunden, bei denen einer der 25 Gövert-Mitarbeiter in Sachen Installation unterwegs war. Doch jetzt, wo Langenkämper sein Geschäft in der Innenstadt aufgegeben hat, möchte Gövert die entstandene Lücke gern ein Stück weit auffüllen.

Und mit Fachverkäuferin Sandra Dirking konnte der Chef jetzt sogar ein Stück Elektro Langenkämper an den Ostdamm holen. 26 Jahre war die Fachverkäuferin in dem Dülmener Traditionshaus beschäftigt. Sie begrüßt die Kunden in der Ausstellung und kann zu jedem Gerät die nötigen Informationen liefern. Ob Miele, Bosch, Liebherr, Gorenje oder Constructa: Bei Gövert gibt es Markenware inklusive Beratung, Service und Kundendienst. Edle Kaffee-Vollautomaten von Markenherstellern sollen die Ausstellung bald ergänzen.

„Wir setzen bei unseren Produkten immer auf Markenqualität. Die kann zwar auch preiswert sein, aber Billigware werden wir nicht anbieten“, erklärt Gövert ein Geschäftsprinzip. Denn schließlich würden die Kunden erwarten, dass ihre Elektrogeräte ein langes Arbeitsleben haben.

