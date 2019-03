Geld für Wegekreuze

20.000 Euro von diesem Ersatzgeld kann der Kreis Coesfeld in diesem Jahr an Eigentümer von Wegekreuzen oder Bildstöcken ausschütten, die einen entsprechenden Antrag an die Kreisverwaltung stellen müssen. Bislang liegen dem Kreis 13 solcher Anträge vor, darunter vier aus Dülmen.

Insbesondere in Dülmen dürfte es einen vergleichsweise hohen Bedarf an einer solchen Sanierung geben, nachdem hier ein unheimlicher Frevler vor zweieinhalb Jahren sein Unwesen trieb. So viele Heiligenstatuen, Ehrenmäler und Wegekreuze wurden damals beschädigt, dass sich schließlich sogar der Staatsschutz in Münster einschaltete und eine Sonderkommission eingerichtet wurde. Von den Tätern fehlt trotz hohen Ermittlungsdrucks bis heute jede Spur. Zum Glück riss die Serie der Beschädigungen Ende 2016 dann aber so plötzlich ab, wie sie begonnen hatte.

