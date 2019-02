Fünfte Jahreszeit hat Dülmen im Griff

Darin bezeichnete sie sich als aussterbende Art. Schließlich werde sie für lange Zeit die letzte weibliche rote Socke im Rathaus sein, stellte sie fest, was von den bunt und fantasievoll kostümierten Verwaltungsmitarbeitern mit lauten „Ohs“ kommentiert wurde. Vermutlich werde sie sich nach Ende ihrer Amtszeit im nächsten Jahr ins Reservat Munitionsdepot für bedrohte Tierarten und Bürgermeister zurückziehen müssen, malte sie sich ihre Zukunft aus. Langweilig werde es nicht, denn gerne werde sie dort Besucher empfangen und Launiges aus ihrem Leben erzählen, lachte sie. „Die nächsten Zeiten“, war sich Häuptling Rote Socke sicher, „werden sehr, sehr schwarz sein“.

Diese Prognose war für ihre Zuhörer allerdings kein Grund ins Grübeln zu kommen, stattdessen wurde die fünfte Jahreszeit tüchtig im Rathaus gefeiert - das bekanntlich unter Denkmalschutz steht und damit auch schon eine Art Reservat sei, wie Häuptling Stremlau zu bedenken gab.

Und auch in Buldern waren am Donnerstagnachmittag die jecken Damen unterwegs. Im Hotel van Lendt fand die traditionelle Karnevalssitzung der kfd statt. Die Theatergruppe, die ein buntes Programm vorbereitet hatte, zog zu Beginn als Clowns in den Festsaal ein und begrüßten ihre Gäste mit Bulderaner Karnevalsliedern. Außerdem wurde die letzte noch aktive Mitbegründerin der Theatergruppe, Ingrid Bruns, feierlich verabschiedet.

„Die Stimmung ist super“, freute sich Katharina Homann. „Wie immer ist der Donnerstag sehr gut besucht.“ Und Beate Wewerick, eine der Organisatorinnen, fügte hinzu: „Die heutige Sitzung war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft.“ Ausschließlich Närrinnen saßen im 180 Personen starken Publikum. „Schade, dass keine Männer da sind“, bedauerte Ulla Bootsmann. „Aber sie sind trotzdem immer eingeladen, mit uns zu feiern.“

Aufgeführt wurden Sketche und Lieder, in denen die Männerwelt so einige Seitenhiebe aushalten musste; aber auch die Selbstironie kam nicht zu kurz. Besonders humorvoll waren wieder die eingeübten Stücke, wie beispielsweise das „Wiwen-Lied“, in dem es darum ging, wie die Protagonistinnen ihre Männer losgeworden sind. Und auch der Sketch „Wir vermessen uns“ sorgte für viel Gelächter und großen Applaus.

In den Pausen sorgte DJ Markus Schneider, wie bereits in den vergangenen Jahren, mit Karnevalssongs für Stimmung.

