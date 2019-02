Mitläufer des Systems

In die Zeit zwischen 1933 und 1945 fällt die erfolgreichste Zeit des Vereins. Sechsmal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, dazu weitere Finalteilnahmen. Trotzdem waren die Königsblauen kein Verein der Nazis. „Der Verein ist in der Zeit ein Spiegel der Gesellschaft. Man ist weder aktiv bei der NS-Diktatur dabei, noch im Widerstand. Es zeigt, wie man zu Mitläufern des Systems wurde“, so Schmidt. Die Machthaber nutzen den sportlichen Erfolg. „Keine Meisterfeier ohne Hakenkreuz-Fahnen und SS-Kapelle.“ Die Erfolge seien damals als Erfolge des gesamten Ruhrgebietes gefeiert worden.

Wie bei anderen Vereinen auch, erfolgte beim FC Schalke 04 der Ausschluss von jüdischen Mitgliedern, Vorständen und Förderern. „Der damalige zweite Vorsitzende Paul Eichengrün ist freiwillig zurückgetreten, um Schaden vom Verein zu nehmen“, berichtete Schmidt.

Genutzt wurde auch die Strahlkraft von Stars wie Fritz Szepan und Ernst Kuzorra. „Denen ist vieles in den Mund gelegt worden.“ Unter anderem zeigte Schmidt Wahlaufrufe zugunsten der NSDAP, die von Szepan unterschrieben wurden. Auch der Verein wurde zu Propaganda-Zwecken genutzt. So fanden Gau-Parteitage in Gelsenkirchen statt, oder das Team spielte in Nürnberg, während dort die Reichsparteitage abgehalten wurden. „Der Verein war aber kein Einzelfall. Auch in anderen Regionen wurde die Popularität der Vereine genutzt“, berichtete Schmidt. In der Kriegszeit wurden die Schalker Spieler dann aber nicht verschont, sondern ebenfalls zur Wehrmacht eingezogen.

