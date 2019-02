Das Duo hatte am Mittag zunächst in einer Pizzeria die Kaffeekasse von der Verkaufstheke gestohlen. Kurz darauf nahmen die Frauen in einem Imbiss ein Trinkgeld-Sparschwein vom Tresen und steckten es in eine Umhängetasche, teilte die Polizei mit. Der Inhaber sah das, informierte die Polizei und hielt die Frauen bis zum Eintreffen der Beamten fest.