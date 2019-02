Umso erstaunter war Bürgermeisterin Lisa Stremlau, als sie am 21. Januar 2019 ein Schreiben der Gewerkschaft erreichte. Grundaussage: „Wir tragen das so nicht mehr mit und behalten uns rechtliche Schritte vor.“ Stremlau versuchte, die zuständige Verdi-Geschäftsführerin Jutta Schultz nach den Gründen für die radikale Kehrtwende zu fragen. Doch Schultz lehnt es beharrlich ab, mit der Bürgermeisterin auch nur zu telefonieren. „Es fragt sich, welche Interessen Verdi hier eigentlich vertritt“, ist Stremlau verärgert über den blanken Bruch einer Einigung zwischen Stadt und Gewerkschaft. Zudem würden die meisten Mitarbeiter gerne am Sonntag verkaufen, da sie hier auch besondere Zulagen bekämen.

Ebenso verärgert zeigte sich bei einem Pressegespräch der Erste Beigeordnete, Christoph Noelke, der die Verhandlungen mit Verdi im vergangenen Jahr als Arbeitsrechtler federführend begleitet hatte. „Wir haben schriftlich die Zusage, dass Verdi keine rechtlichen Bedenken gegen unsere Verordnung erheben wird“, sieht Noelke die Stadt allerdings juristisch auch ganz gut gegen eine einstweilige Verfügung gewappnet.

