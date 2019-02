Unter dem Motto „Lachen ist gesund“ hatte die Laienspielschar um kfd-Sprecherin Elke Volpert seit Oktober 13 Nummern einstudiert, bei denen sie dank eines riesigen Fundus von Perücken und Kostümen in die unterschiedlichsten Rollen schlüpften. Natürlich bekam die Männerwelt so manchen Seitenhieb ab. Doch auch mit Selbstironie gingen die Damen nicht gerade sparsam um. In einer Anekdote plauderte Moderatorin Hanne Höltken über einem gemeinsamen Barbesuch mit ihrem Mann.

Am Nachbartisch saß ein reichlich angetrunkener Bekannter, dessen Heiratsantrag sie in jungen Jahren abgelehnt hatte. „Kein Wunder, dass der das immer noch feiert!“, kommentierte der Gatte. Für viel Heiterkeit sorgte auch der Sketch „Darmspiegelung“.

Plattdeutsch ging es bei de Piärdekur zu, bei der sich zeigte, dass die Behandlungsmethode eines Pferdes nicht unbedingt auch für einen Menschen zuträglich ist, wenn dieser dann in eine Pferdedecke eingewickelt mit der Peitsche um den Wohnzimmertisch getrieben wird.

