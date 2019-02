Deutlich mehr Rabatte bietet die Familienkarte, wenn die Familie nicht mehr als 25.000 Euro im Monat verdient. Bislang. Auf Antrag der CDU-Ratsfraktion soll diese Einkommensgrenze nun - rückwirkend zum 1. Januar - auf 35.000 Euro Jahresbruttoeinkommen angehoben werden. Die CDU möchte, dass viel mehr Familien Vergünstigungen in den Bereichen Sport, Kultur, Musik und Freizeit bekommen. Der Jugendausschuss diskutiert den Vorschlag am Mittwoch, 6. März, ab 17.15 Uhr im Rathaus.

Für die dann stark erweiterte Gruppe der Berechtigten muss die Stadt noch nicht einmal Geld in die Hand nehmen: „Eine Ausweitung des Budgets wurde nicht für erforderlich gehalten, da die zu Verfügung stehenden Mittel nicht ausgeschöpft werden“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Gut zehn Jahre nach Einführung des Systems, bei dem die Karte Familien die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern soll, hat sich die Familienkarte in der Zielgruppe nicht durchgesetzt. 2018 haben gerade noch 392 Familien die Familienkarte in Anspruch genommen. Der Trend weist stark nach unten. 2011 hatten 513 von 1800 berechtigten Familien die einkommensabhängige Familienkarte genutzt. Damals formulierte man das Ziel, jährlich mindestens 600 Karten ausgeben zu wollen. Warum klappt das eigentlich nicht?

„Die Flyer werden bei der Stadt, in Kindergärten, Schulen, VHS, FBS und bei den Partnern ausgelegt“, zählt Stadtsprecherin Nina Wischeloh auf. Zudem erhalten ihn alle Eltern, die bei den Kita-Gebühren im Bereich dieser Einkommensgrenze liegen.

