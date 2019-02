Los geht es mit der Porzellanmeile am Samstag, 3. März, bei der sich auf der Marktstraße von 10 bis 14.30 Uhr 25 private Händler aneinanderreihen. Flankiert wird dieser Secondhand-Markt von kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Marktplatz. Neben Klassikern wie Getränken von Dülmen Marketing, Flammkuchen, griechischen Spezialitäten, dem Coffee-Bike oder den Likören der Kellertropfen, hat Tim Weyer zwei ganz besondere Leckereien für den Auftakt der neuen Saison gewinnen können.

Angelika Kessler bietet ihren Kunden eigene Brotkreationen an, bei denen sie auf lange Teigführung und hochwertige Zutaten Wert legt. Hier gibt es von ihr gebackene Brote, die sonst nirgendwo zu bekommen sind. Unter anderem hat „Die Brotbäckerin“ aus Münster ein Bratkartoffelbrot und die Spreewald-Inge im Angebot. Letztere ist ein Brot mit eingebackenen Gurken.

Außerdem können sich die Besucher in thailändischer Kochkunst versuchen. Sophia Peters bietet am griechischen Spezialitätenstand von Stefan Bücker vorkonfektionierte Thai-Boxen an, mit denen die Gerichte gut gelingen sollen.

„Die thailändische Küche ist ja sehr scharf. Ich habe die Rezepte dem europäischen Geschmack angepasst“, erklärt Peters.

