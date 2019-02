Oscarreife Leistungen im närrischen Hippenstall

Bei den einfallsreichen und kreativen Darbietungen des Vereins und der gastierenden Freunde der Kolpingfamilie blieb im über dreistündigem Programm kein Auge trocken.

Dazu waren einmal mehr die Tänze der Blauen KITT-Funken der Olfener Karnevalsgesellschaft KG KITT einige der vielen tollen Höhepunkte. So abwechslungsreich das kurzweilige Programm, so variantenreich und aufwendig hatte sich das sehr bunt gemischte Publikum von jung bis in das höhere Seniorenalter kostümiert.

Bereits zum Auftakt sorgte die Partyband Motion für gute Schunkel-Stimmung, sodass das Publikum um 20.11 Uhr schon zur Begrüßung der Majestäten mit Gefolge in einem feierfreudigen Gemütszustand war. Spätestens als dann die jungen Kleinfunken in blau-weißer Gardeuniform mit forschem Schritt auf die Bühne schritten und einen begeisternden Paradetanz hinlegten, war das Eis gebrochen.

Im weiteren Verlauf des Abends beeindruckten dann immer wieder die ab 16-jährigen Großfunken der Olfener Karnevalsgesellschaft mit Garde- und Showtänzen, bei denen ihnen der Spaß sichtlich anzumerken war. Mit Leichtigkeit und viel ehrlicher Freude meisterten sie in stetig wechselnden Kostümen eine ungeheure Schrittvielfalt mit Pirouetten und Beinschwüngen, die sie durch Pyramiden und Spagate ergänzten.

Auch den vortragenden Akteuren von Sketchen, Tänzen und Büttenreden war die reine Freude am karnevalistischen Treiben anzumerken und so manches Mal gelang es ihnen dann nicht so ganz, bei ihren humorvollen Showeinlagen selbst die Contenance zu wahren. Da waren die Offiziersfrauen, die darüber philosophierten, was sie machen, wenn sie nicht auf der Bühne stehen, während die Offiziersfunken mit einer bierhaltigen Balleteinlage zu Mallorca-Rhythmen begeisterten.

Einen Western Tanz legten die Kolping Dance Boys hin, und der Kolpingspielmannszug demonstrierte eine Synchron-Körperwäsche. Als verspäteter Weihnachtsmann ließ Markus Brambrink das Sitzungspräsidium Weihnachtslieder singen und sinnierte über die Kindheitsaufsätze seiner Vorstandskollegen.

In die Bütt stieg einmal mehr Marcel Bienhüls als August von der Ziegenheide und brillierte mit trocken dargebrachten Geschichten, die das Leben schreibt.

