Nach Schätzung von Müller hatten sich auch etwa 50 Kinder aus Dülmen und Umgebung auf einen der drei Wege durch den Dernekamp gemacht. „Seit zwei Jahren bekommen Kinder ihre Streckenkarte gratis und können sie an den Kontrollstellen abstempeln lassen.“

Naben dem vorbildlichen Wanderwetter hatte Müller einen zweiten Umstand für die gute Beteiligung ausgemacht: „Bei uns sind in diesem Jahr erst die zweiten Wandertage in der Umgebung und da sind die Leute langsam hungrig.“ Dabei kamen die Wanderer, die eine der drei Strecken über sechs, elf oder 25 Kilometer absolvierten, nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern reisten mit dem Bus sogar aus Hessen oder Rheinland-Pfalz an.

Die 89. Auflage der Münsterland Volkswandertage findet am 26. und 27. Oktober statt. Dann geht es wieder durch den Wildpark.

