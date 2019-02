Dülmen. Dass Tradition und moderne Technik gut zusammenpassen, erlebten die Mitglieder des Bürgerschützen Verein am Freitagabend im Hotel zum Wildpferd. „Wir haben heute eine Premiere, ich lese Euch nichts mehr vor, sondern durch die Power-Point-Präsentation seht Ihr, was Euch erwartet und ich schone meine Stimme“, so der Erste Vorsitzende Florian Kübber.

Von Ulla Bönig