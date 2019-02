Dülmen. Drei Frauen sind am Freitagvormittag bei einem Unfall an der Kreuzung Mühlenweg/Koppelweg verletzt worden. So war gegen 10.25 Uhr eine 22-jährige Osnabrückerin auf dem Koppelweg in Richtung Halterner Straße unterwegs.

Von Kristina Kerstan