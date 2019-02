IGZ sucht einen neuen Namen

Dennoch gefällt ihm eins nicht: der Name. „Das könnte auch Interessengemeinschaft Zeitarbeitsfirmen bedeuten“, scherzt das Mitglied des IGZ-Führungstrios auf der Pressekonferenz im Rathaus.

Aber der Name IGZ sei ohnehin immer nur ein Arbeitstitel gewesen, versichern auch Cäcilia Scholten und Christian Rensing, die beiden anderen Mitglieder des Führungstrios.

Und da das Haus für alle Anfang 2020 endgültig eröffnet werden soll, braucht das Kind nun vor der Geburt seinen neuen Namen. „Wir suchen etwas Kurzes, Knackiges, das aber zugleich die Idee des IGZ gut auf den Punkt bringt“, gibt Scholten einige Kriterien vor. Ein kreatives Mitmach-Haus für alle Generationen, das soll der Name ausdrücken. Alle Dülmener sind aufgerufen, bis zum 22. März ihre Vorschläge einzureichen. „Aber der Claim ‚Haus für alle‘, der soll bleiben“, betont Noelke.

