Das Problem, genau das passende Personal für ihre Anforderungen zu finden, hatte auch die Dülmener Gesellschaft STF, die Technische Ingenieursdienstleistungen anbietet. „Irgendwann haben wir bemerkt, dass sich einfach kaum noch jemand meldete, wenn wir um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen baten“, erklärt Frédéric Dildei von STF im DZ-Gespräch.

Denn die Bewerber wüssten heute ganz genau um ihren Marktwert und hätten einfach keine Lust mehr auf die klassische Bewerbung. So habe man den Spieß bei STF einfach umgedreht: „Heute überlegen wir uns, wer der richtige Kandidat für uns wäre, und gehen dann - unter anderem in den sozialen Netzwerken - ganz gezielt auf die Suche.“ In gewisser Weise bewirbt sich also nun das Unternehmen beim Kandidaten.

Der Auftakt zur Rehe „Neue Wege in der Personalgewinnung“ findet Mittwoch, 27. Februar, in der Christophorus-Klinik Dülmen, statt. Ab 16 Uhr geht es los. Anmeldung per email: info@wfc-kreis-coesfeld.de

