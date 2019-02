Dülmen. Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle an der Münsterstraße in Dülmen überfallen. Der Täter betrat das Tankstellengebäude um 21.27 Uhr, berichtet die Polizei. Er war mit einer Skimaske maskiert und forderte einen Tankstellenmitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben.

Von Kristina Kerstan