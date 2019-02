Neues Wohnen in Dülmens Süden

Dülmen. 50 interessierte Bürger nahmen in der Grundschule Dernekamp an der Bürgerversammlung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 184 „Auf dem Bleck, Teil I, Teilbereich A“ teil. Die Planung betrifft eine etwa fünf Hektar große Fläche im Südosten Dülmens. Vorgesehen ist nach den Plänen ein neues Wohngebiet, das an die Wohnbebauung südwestlich der „Blumensiedlung“ im Bereich der Dahlienstraße anschließt.