Zudem wurden direkt vor und hinter der Unterführung neue LED-Leuchten angebracht, die den Bereich in den Abend- und Morgenstunden besser ausleuchten. So nutzen zum Beispiel zahlreiche Kinder und Jugendliche die Unterführung auf ihrem Schulweg. Im weiteren Verlauf wird die Beleuchtung ebenfalls noch ausgetauscht: Entsprechende Ausschreibungen werden vorbereitet, erläutert die Verwaltung. Maßnahmen wie an der Elsa-Brändström-Straße wurden und werden auch an der Unterführung nördlich des Fußballplatzes An den Wiesen nahe der Marienschule umgesetzt.

Hintergrund der Arbeiten: Die CDU-Fraktion hatte Ende des vergangenen Jahres angeregt, die beiden Bereiche zu überprüfen und zusätzliche Maßnahmen durchzuführen, um das Sicherheitsgefühl für Fußgänger und Radfahrer in Dülmen weiter zu verbessern. Um weitere Orte und Straßen identifizieren zu können, an denen noch Handlungsbedarf besteht, setzen die CDU-Fraktion und die Stadt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

„Es gibt in Dülmen zum Glück keine Kriminalitätsschwerpunkte und eine seit Jahren sinkende Kriminalitätsrate“, sagt Christoph Noelke, Erster Beigeordneter der Stadt. „Ordnungsamt und Polizei arbeiten eng zusammen und zum Beispiel für den Bahnhof besteht eine sich regelmäßig treffende Ordnungspartnerschaft.“ Dennoch gebe es immer wieder Straßen und Orte, an denen sich die Dülmener nicht sicher fühlen. „Wenn wir Hinweise erhalten, können wir Maßnahmen prüfen, um die Situation vor Ort zu verbessern - wie aktuell an den beiden Bahnunterführungen“, erläutert Noelke weiter.