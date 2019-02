Gegen 9.15 wurde zunächst die Feuerwehr Haltern zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn gerufen. Hier war ein Wagen in Flammen aufgegangen. Der Fahrer aus dem Kreis Coesfeld konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und aussteigen. Die Feuerwehr löschte den Pkw, an dem Totalschaden entstand. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb ein Fahrstreifen der A 43 für den Verkehr gesperrt.

Wenige Stunden mussten Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt erneut zur A 43 ausrücken. Gegen 13.10 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Nissan in Richtung Münster unterwegs. Um zu überholen, wechselte sie auf die linke Fahrspur. Hierbei erfasste sie den BMW eines 22-jährigen Halteraners, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur von hinten ankam. Die zwei Fahrer sowie die Beifahrerin der 54-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

In der Folge des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A 43. Dabei kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, der aber mit Sachschäden glücklicherweise sehr glimpflich ausging, berichtet die Polizei abschließend.