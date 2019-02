Blauer Planet erforscht den Roten

„In Spitzbergen herrschen zwar nicht genau die selben Bedingungen wie auf dem Mars und daher wäre die Antarktis noch besser geeignet, aber das wäre für unsere Forschung zu teuer“, begründete Hiesinger, warum die Wahl auf den Archipel zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol fiel.

Und warum dort geforscht wird, war einigem der jungen Studenten sofort klar. „Es gab dort Wasser und wo Wasser ist, da gibt es auch Leben“, ahnten die Schüler, worauf der Professor mit seinem Vortrag hinaus wollte.

Seit zehn Jahren bereist das Forscherteam jetzt schon Spitzbergen und bezieht dort in der Geo-Hütte Quartier. „Früher haben wir in Zelten geschlafen, aber in Spitzenbergen ist es in dieser Zeit wärmer und feuchter geworden und in der Hütte ist es trocken und wir haben vier Stockbetten. Zum Essen gibt es meist Nudelsuppe, aber nach drei Wochen hängt einem das zum Hals raus“, gestand Hiesinger.

Strom und W-Lan haben die Forscher nicht, „und da müssen wir uns trotz der Ersatzbatterien am Laptop beeilen, um die Forschungsergebnisse zu dokumentieren.“

Entdeckt haben die Forscher in Spitzbergen Steinkreise, wie es sie auch auf dem Mars gibt. „Und wir haben festgestellt, dass sie entstehen, wenn Permafrost auftaut und wieder gefriert.“ Das passiert auch in der Nähe des Nordpols, wo im Sommer schon Temperaturen von fünf Grad erreicht werden. „Außerdem scheint dann 24 Stunden am Tag die Sonne, sodass die Temperaturen immer gleich hoch sind. Anfangs mussten wir unseren Rhythmus umstellen und haben um fünf Uhr morgens geforscht und abends gefrühstückt“, erzählt Hiesinger von seinen Erfahrungen.

