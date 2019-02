FDP bleibt bei Bürgerentscheid zum Königsplatz

Dülmen. Die FDP will an ihrem Antrag, einen Ratsbürgerentscheid zum Thema Königsplatz durchzuführen (DZ berichtete), festhalten. „Im Gegensatz zu SPD und CDU hält die FDP einen Bürgerentscheid im Mai zum Thema Königsplatz nicht für verfrüht. Bis zur Europawahl im Mai könnten die Argumente parallel zum Europawahlkampf ausgetauscht werden“, schreibt Christian Wohlgemuth, FDP-Fraktionsvorsitzender, an die Dülmener Zeitung.

Von Markus Michalak