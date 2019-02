„Da haben wir uns aus Legden kurzfristig einen Bus ausleihen können, damit der Betrieb bis zur Reparatur weiterlaufen konnte“, so der zweite Vereinsvorsitzende Wilhelm Espeter. Das neue Fahrzeug wurde beim Regionalverkehr Münsterland (RVM) bestellt und wird in deren Werkstätten umgerüstet, damit auch Fahrgäste mit Rollatoren und Rollstühlen einen leichteren Zugang haben.

Beim Aktivtag 50 plus im Forum Bendix will sich der Verein am 13. April vorstellen und hofft, dass dann auch schon der neue Sprinter zur Verfügung steht. In den nächsten Wochen will der Vorstand zum „Fahrerfrühstück“ einladen, wo auch Manöverkritik geübt werden soll. „Bis wir allerdings mit dem RVM und der Bezirksregierung über geänderte Abfahrtszeiten oder Verlegung der Haltestellen verhandeln, wollen wir erst einmal ein ganzes Betriebsjahr abwarten“, so Espeter gegenüber der DZ. Von vielen Bürgern war bereits der Wunsch geäußert worden, den Bürgerbus über die Coesfelder Straße fahren zu lassen. Die gehört aber zur Route der Linie 580, sodass man dem eigen Unternehmen auf der Strecke Konkurrenz machen würde. Derzeit werden von der Bordtechnik zwischen 300 und 400 Fahrgäste pro Monat gezählt, die überwiegend von Merfeld und Hausdülmen in die Innenstadt und zurück fahren. „In Dülmen-Mitte könnte der Bus noch besser genutzt werden, da er ja auch den Bahnhof und das Krankenhaus ansteuert“.

