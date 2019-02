Der Mann klingelte an der Wohnungstür der Seniorin und gab an, die Heizungen kontrollieren zu müssen. Dabei betrat er auch das Schlafzimmer der Frau und stahl dort eine Geldbörse. Der Mann wird als groß mit normaler Statur, dunklen Haaren und ausländischer Herkunft beschrieben. Er war bekleidet mit einer gelben Jacke und sprach ein akzentfreies Deutsch. Hinweise an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.