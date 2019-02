Vorgesehen ist, dass der Teppich in drei Abschnitten erneuert wird. Dafür muss natürlich der jeweilige Bereich gesperrt werden, plus etwa 70 Zentimeter an beiden Seiten. „Links und rechts davon können jedoch alle Geschäfte immer erreicht werden“, versichert Sultz. „Und von beiden Seiten wird Anlieferungsverkehr möglich sein, je nachdem, wo wir gerade sind.“ Am Mittwoch gab es bereits einen Infoabend für die Anlieger.

Künftig wird der Steinteppich etwas anders aussehen. Einerseits werden die Platten kleiner (statt 90 dann maximal 60 Zentimeter Kantlänge). Andererseits wird es statt zwei Rinnen an den Seiten nur noch eine in der Mitte geben. Damit ändert sich auch das Profil. Bisher leicht nach außen gewölbt, wird der Teppich bald eine Art V-Form bekommen. Vorteil: Bei Starkregen kann so kurzfristig zusätzliches Wasser aufgenommen werden.

Apropos Wasser: Die Stadt nutzt die „Gunst der Stunde“ (Sultz), um parallel zur Sanierung einen neuen Regenwasserkanal in die Marktstraße einzubauen.

Die ganze Geschichte bringt die Dülmener Zeitung am Freitag in Printausgabe und E-Paper.