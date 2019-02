Teilen kann eine Straftat sein

Daher schaut die Polizeihauptkommissarin auch kritisch auf Beiträge wie in der Facebook-Gruppe „Du bist Dülmener, wenn...“ wo gestern Vormittag von einer Privatperson ein Fahndungsaufruf nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Haltern mit einem Fahndungsfoto veröffentlicht wurde. „Damit wäre ich sehr vorsichtig“, sagt die Polizistin. „Denn unter Umständen kann das eine Straftat sein.“

Für Britta Venker sind die Sozialen Medien Fluch und Segen zugleich. Denn die Polizei wünscht sich in der Regel schon, dass Fahndungsaufrufe von ihr bei Facebook und Twitter geteilt werden, um eine höhere Reichweite zu erzielen. „Nur dann bitte unsere Originalmeldung teilen. Die führt zu einem Link, den wir am Ende der Fahndungsmaßnahme auch wieder totlegen können.“ Die Polizei lädt keine Fahndungsfotos direkt bei Facebook hoch. „Denn so bleiben unsere Daten auf einem deutschen Server“, ergänzt Venkers Kollege Björn Korte.

Im vergangenen Jahr habe die Polizei nach eigenen Angaben im Kreis Coesfeld eine Handvoll Strafverfahren eingeleitet und verfolgt, weil Persönlichkeitsrechte durch Veröffentlichungen bei Facebook & Co. verletzt sowie bei den entsprechenden Kommentaren beleidigt wurde. „Daher sollte man sich immer genau überlegen, ob man etwas teilt“, so Venker. Die Expertin rät, auf Fotos von anderen Personen zu verzichten.

Wenn Bilder von Vermissten noch jahrelang im Netz herumgeistern, könnte das gerade bei jungen Menschen die berufliche Zukunft verbauen. Venker: „Arbeitgeber googeln doch heute häufig vor einer Einstellung, was sie für einen Kandidaten vor sich haben.“ Daher gehe die Polizei so sensibel mit den Fotos um.

Ebenfalls problematisch sind für die Polizeihauptkommissarin, wenn in WhatsApp-Gruppen oder bei Facebook Spekulationen durch Veröffentlichungen ins Kraut schießen, wie „Achtung: Heute habe ich am Kindergarten ein weißes Fahrzeug gesehen, aus dem Kinder angesprochen werden...“ oder „In der Nachbarschaft xy laufen fremde Gestalten rum, die wohl klauen wollen.“ Britta Venker rät, solche Sachen nicht im Internet, sondern über die Polizei zu klären. „Greifen Sie zum Hörer und rufen uns an.“ Die Polizisten in der Leitstelle würden dann geeignete Maßnahmen ergreifen. „Die wilden Spekulationen sind schlimm für uns.“

