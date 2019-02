Unternehmen sammeln im Internet heute gefühlt so viele Daten wie möglich. Warum?

Jan-Marlo Sokolowski: Unsere Daten sind das Rohöl unserer Zeit. Und wer nicht mitmacht, verliert seine Stellung auf dem Markt. Die online gesammelten Daten sind jedoch nicht nur für Facebook, sondern gerade für lokale Unternehmen sehr wertvoll, um die eigenen Nutzer nicht an Amazon und Co. zu verlieren. Das sichert reale Arbeitsplätze.

Der Nutzer profitiert also aus Ihrer Sicht von den Datensammlungen?

Sokolowski: Ja. Facebook verkauft die gesammelten Daten in Form von individuellen Werbeflächen im Feed der Nutzer an Unternehmen, diese wiederum erzielen dadurch höhere Umsätze. Wir als Nutzer der Plattform genießen Facebook und Co. weiterhin kostenfrei und mit auf uns maßgeschneidertem Content.

Aber das Bundeskartellamt ist ja aktuell nicht ohne Grund gegen Facebook vorgegangen. Wo hat es ein Problem gesehen?

Sokolowski: Während uns als Nutzer auf Facebook bewusst ist, dass unsere Daten gesammelt und genutzt werden und wir uns auch damit einverstanden erklärt haben, ist dem auf anderen Seiten von Drittanbietern nicht so. Denn lediglich die Existenz eines Facebook-„Gefällt mir“-Button auf der Website oder App von Drittanbietern erlaubt es Facebook, unsere Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Und genau gegen diesen Prozess geht das Bundeskartellamt nun vor.

