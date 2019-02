Am Sonntag ist es so weit: Die neue Vikarin Anika Prüßing wird offiziell in die evangelische Kirchengemeinde in Dülmen eingeführt. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kollegen und auf die vielen Begegnungen, die bevorstehen“, lächelt die 28-Jährige. Die Pfarramtsanwärterin kommt ursprünglich aus Berlin und war auch in ihrer Heimat schon seit ihrer Jugend in der Gemeinde aktiv. „Dort konnte ich viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen mit Kindern, Jugendlichen und Senioren sammeln.“

Dazu kommt ein einjähriger Weltwärts-Freiwilligendienst in Tansania, in dessen Rahmen Prüßing in einem Straßenkinderzentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche arbeitete. „Der Wunsch, Pfarramt zu studieren, hat sich mit der Zeit entwickelt. Einen bestimmten Punkt kann ich nicht benennen, der dafür ausschlaggebend gewesen wäre“, betont sie. „Aber von Tansania aus habe ich mich für das Studium beworben. Die Erlebnisse dort waren sehr prägend.“

Der Beruf der Pfarrerin begeistere sie mit seiner Vielfalt und dem Anspruch, die eigene Kreativität einzubringen. „Ich möchte meinen Glauben leben und ihn mit den Menschen in allen Bereichen teilen. Egal, ob in einem fröhlichen oder traurigen Kontext.“ Doch wie kommt eine Berlinerin in das überschaubare Dülmen? „Mein Mann ist gebürtiger Ostwestfale, und uns war wichtig, in dieser Region Fuß zu fassen“, sagt die ehemalige Studentin der Uni Münster.

