Marsforschung mit Eisbären

Vor gut einem Jahr haben Sie bei der Kinder-Uni über den Mond gesprochen. Dieses Mal steht der Mars im Mittelpunkt. Können Sie den Mars kurz beschreiben - was macht ihn so besonders?

Dr. Harald Hiesinger: Der Mars ist der erdähnlichste Planet, den wir kennen. Er hat eine Atmosphäre, und es gibt Hinweise auf Wasser. Der Mars ist daher ein guter Kandidat, um nach Leben zu suchen. Der Mars bietet alle Bausteine, die zur Entstehung von Leben benötigt werden. Die Suche nach Leben ist auch eine wesentliche Fragestellung, die die NASA verfolgt und dafür mehrere Rover zum Mars geschickt hat.

Gibt es Vorurteile über den Mars, die Sie in Ihrer Vorlesung entkräften?

Hiesinger: Bislang hat man noch kein Leben auf dem Mars gefunden - auch wenn das in Hollywoodfilmen oder Büchern anders suggeriert wird. Aber der Mars ist tatsächlich rot. Wer ihn am Nachthimmel sieht, erkennt einen roten Schimmer. Der Grund ist Eisenoxid-Staub auf der Mars-Oberfläche.

Warum Spitzbergen für die Marsforschung so geeignet ist, das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch, Print und E-Paper.