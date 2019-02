Doch soweit, dass wieder heißer Glühwein im Ausschank wäre, ist es leider noch nicht, klärt Stadt-Treff-Chefin Elke Schwenke-Wenzlaff auf. Gemeinsam mit ihrem Mann Lutz ist sie vielmehr nach Dülmen gekommen, um einen neuen Standort für den Stadt-Treff zu finden, der seit 25 Jahren fester Bestandteil des Dülmener Winters ist.

„Durch das geplante neue Restaurant mit Außenterrasse können wir dort in diesem Jahr nicht mehr stehen“, erklärt Lutz Schwenke-Wetzlaff. Deshalb haben sie ihren mobilen Ausschank am Dienstag mitgebracht, um gemeinsam mit Tim Weyer, Chef bei Dülmen Marketing, zu schauen, wo das Traditionsgeschäft in Zukunft seine Getränke anbieten kann.

„Wir würden gern dort stehen, wo bislang die Bühne war.“ Doch um genau zu sehen, ob das mit Außenplätzen und warmem Innenbereich so hinhaut, haben die Schausteller, die in Dülmen auch noch ein Kinderkarussell betreiben, Maßband und Glühweinhütte sicherheitshalber mit auf die Reise genommen.

Mehr zum Thema in der Mittwochsausgabe der DZ in Printversion und E-Paper.