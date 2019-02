Im Auftrag der beiden gemeinnützigen Vereine AGET e.V. aus Marburg und dem Diakoniewerk aus Schwäbisch Hall erarbeitet er dier Vermarktung für ein Projekt in Afrika, das das Ziel hat, medizinisches Personal in Tansania aus- und weiterzubilden zu können, um vor Ort die medizinische Versorgung für die Bevölkerung zu verbessern.

Das Projekt folgt dabei dem „Train-the-Trainer“-Prinzip. Damit ist gemeint, dass das Fachwissen an medizinische Mitarbeiter weitergegeben wird, die anschließend das Erlernte selbst mit Hilfe von Übungsmaterialien an weitere Akteure vor Ort vermitteln. „Durch dieses Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe wird die Nachhaltigkeit und die Reichweite des Projektes deutlich erhöht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

