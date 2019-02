Und damit scheint, nach dem mittlerweile laufenden Lückenschluss der B 67n, jetzt auch das zweite Langzeit-Straßenprojekt Dülmens endlich auf der Zielgeraden.

Der von Kreisdirektor Joachim Gilbeau unterschriebene Auftrag für die Durchführung der Arbeiten an der Südumgehung (offizieller Name: K 17n) in Höhe von 2,65 Millionen Euro ging an die Firma Stricker Infrastrukturbau aus Dortmund. Zum Vergabetermin war auch Tiefbauamtsalter Jochen Gerle extra ins Kreishaus nach Coesfeld gekommen. Das Auftragsvolumen umfasst rund zwei Millionen Euro für Straßenausbau, getragen durch den Kreis als Baulastträger. Dazu kommen 415.000 Euro für einen Parkplatz am Friedhof und 235.000 Euro für den Bereich Kanalisation im Auftrag der Stadt Dülmen.

„In den kommenden Wochen stehen jetzt weitere Gespräche mit der ausführenden Firma für die Planung der Baustelle und Vorbereitung der Abläufe auf der Agenda“, so Stadtsprecherin Nina Wischeloh. „Los gehen wird es dann im April, fertiggestellt sein soll der erste Bauabschnitt bis August 2020.“

