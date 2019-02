„So können wir sicherstellen, dass die Bibliothek fester Bestandteil des Schulalltags bleibt“, betonen Büchereileiterin Petra Toppmöller und Schulleiterin Ursula Ellenbracht. „Bisher war die Kooperation nicht schriftlich fixiert und wurde daher mehr nebenbei organisiert. Sie war dadurch nicht systematisch und regelmäßig garantierbar“, erläutern sie weiter. Dies ändere sich nun. „Wir stellen mit dem Vertrag sicher, dass auch im Falle einer Änderung des aktuellen Personals die Bibliothek weiterhin als außerschulischer Lernort genutzt wird“, freut sich Toppmöller.

Angebote für Schüler aller Jahrgänge seien bereits vorhanden. „In der fünften Klasse starten wir mit einer Büchereieinführung, damit die Kinder lernen, sich zurechtzufinden“, erzählt die Büchereileitung. Eine bunte Palette an Trainings und Förderungsprojekten gebe es, die sich rund um Bücher, aber auch um Neue Medien drehen. „Die Aufgaben der Bücherei sind in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Darauf müssen reagieren.“

Und das scheint gut gelungen zu sein. „Die Angebote werden von allen Schülern gut angenommen“, berichtet Ellenbracht. „Die Bibliothek als Lernort außerhalb der Schule lockt auch mit seinem Wohlfühlcharakter.“ Besonders die Leseabende mit Büchereimitarbeiterin Margret Boch seien äußerst beliebt. „In Zukunft werden wir die Abende getrennt für Jungen und Mädchen veranstalten“, berichtet diese. „So können wir noch mehr auf die Wünsche der Kinder eingehen.“

Auch die älteren Schüler kommen nicht zu kurz. „Sie bekommen Unterstützung bei ihren Facharbeiten und Hilfe in erster Literatur-Recherche“, betont Ellenbracht. Man ist sich einig: Das ist eine gute Übung für das spätere Lernen an der Universität. Zukünftige Studenten seien so nicht völlig hilflos in den großen Bibliotheken der Universitäten.

Und nicht nur Zugang zu der Welt der Literatur bietet die Stadtbücherei. „Die Ausstellungen der Kunstkurse werden weiterhin dort stattfinden“, erklärt die Schulleiterin. „Damit haben die Künstler die Möglichkeit ihre Werke direkt der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Einmal im Jahr werde es künftig ein Treffen der Kooperationspartner geben. „Damit garantieren wir eine stetige Weiterentwicklung des Konzepts“, erläutert Toppmöller.

Initiiert wurde die Partnerschaft von den Lehrerinnen Rosmarie Faeßen-Pohl und Anne Grievert-Pieper, die eine Fortbildung beim Kompetenzteam des Kreises Coesfeld absolviert haben. Zwei Jahre solle der Vertrag nun gültig sein, danach werde neu verhandelt.