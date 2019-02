Der letzte Berufsnavigator im ganzen Kreis

Und zwar aus zwei Gründen, wie CBG-Koordinationslehrer Jochen Petring erklärt: „Die Bezirksregierung rät unseren Schülern dazu, einfach den Studifinder im Internet zu benutzen. Aber der kann längst nicht dasselbe leisten, wie der Berufsnavigator.“ Erstens gehe es beim Studifinder nur um Studiengänge und zweitens handle es sich dabei auch um ein rein digitales Programm, das kein persönliches Gespräch mit Gleichaltrigen oder Experten biete. „Einer der großen Vorteile des Berufsnaviagtors ist ja die persönliche Einschätzung durch Gleichaltrige und durch Experten.“ Und der zweite Grund? „Wir machen derzeit eine Profilanalyse in der achten Klasse. Eine weitere ist nach den offiziellen Programmen nicht mehr vorgesehen. Aber bis zur Oberstufe entwickeln sich die Schüler eben weiter und wir halten es für sehr wichtig, das Profil in der Q1 noch einmal zu schärfen.“

Am CBG sind sich Schüler, Lehrer und Eltern daher einig: Der Berufsnavigator soll bleiben. „Wir haben einen Beschluss der Schulkonferenz und wollen den Schülern diese Möglichkeit auch in Zukunft anbieten“, unterstreicht Petring. Allerdings können die Schüler kaum die 69 Euro aufbringen, die der Partner, die Berufsnavigator GmbH, für jeden Teilnehmer verlangt. „Deswegen sind wir sehr froh, dass die Rotarier Coesfeld/Baumberge das Projekt zu einem Drittel unterstützen.“ Gymnasiasten am CBG können sich in diesem Jahr ein individuelles Profil erstellen lassen, das ihnen hilft, den Studiengang oder die Ausbildung zu finden, die zu ihnen passt. Damit das so bleibt, fügt Petring hinzu: „Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn außer den Rotariern noch weitere Sponsoren unseren Berufsnavigator unterstützen würden.“

CBG-Schülerin Dorothee Rövekamp fühlt sich mit dem Berufsnavigator gut beraten: „Ich wusste ungefähr, in welche Richtung ich mich aufmachen könnte und habe das bestätigt bekommen. Meine Freundinnen, die mit mir in der Beratung waren, bestätigen, dass meine Vorstellungen gut zu meinem Profil passen.“