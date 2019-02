Diesen hatte der Förderverein zu einem Vortrag eingeladen. Was Sestendrup nicht wusste, war, dass gleichzeitig auch Anja Sailer und Irene Sunnus als Vertreterinnen von der Welthungerhilfe eigens für diesen Abend aus Köln angereist waren. Es galt, die langjährigen Verdienste Sestendrups für die Projekte der Organisation mit einer formschönen Plastik aus Acryl zu würdigen und ein Jubiläum zu feiern.

„Seit 40 Jahren unterstützt Manfred Sestendrup mit Herz, Kraft und Leidenschaft unsere Organisation“ blickte Sailer in Ihrer Ansprache auf das Jahr 1978 zurück, als erste Gedichte des Autors zugunsten der Welthungerhilfe in der Monatsschrift „Blick“ veröffentlicht wurden. „Jetzt wird’s für mich natürlich schwierig“ gab Sestendrup seinem Gemütszustand Ausdruck. Dank zollte er auch dem Förderverein, der alle Eintrittsgelder seiner Lesung in der Stadtbücherei ebenfalls der Welthungerhilfe gespendet hatte.

Paul sei auch bei Jugendlichen und in Schulen ein wunderbarer Multiplikator der guten Sache. Mit Blick auf die eigenen Schüler am CBG bezifferte er allein die Erlöse aus Sponsorenläufen zugunsten der Welthungerhilfe in den letzten 20 Jahren auf etwa 62.000 Euro. Auch die Nachfrage der Paul-Bände sei sehr erfreulich, obschon auf eine kostenintensive Vermarktung gänzlich verzichtet werde.

Weitere Berichterstattung von der Versammlung des Fördervereins für Kunst und Kultur finden Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag, Print und E-Paper.