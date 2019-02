Dülmen. Nein, ein Kahlschlag am Lohwall ist nicht geplant, wenn am Mittwoch hier Fällarbeiten anstehen. 15 große Bäume stehen derzeit auf der Straße zwischen der Borkener und der Ecke Overbergstraße. Und vier Exemplaren geht es am Mittwoch an den Kragen. Dabei handelt es sich um etwa 50 bis 60 Jahre alte Linden.

Von Kristina Kerstan