Kreis will mit in die Wache

Der zuständige Beigeordnete Christoph Noelke erläuterte in seinem Grußwort den aktuellen Sachstand, „wobei wir am Donnerstag noch an einem Workshop zum Thema teilgenommen haben.“ Der Kreis Coesfeld plane, an den Neubau noch einige kreisweite Einrichtungen anzudocken, „sodass wir noch etwas Geduld aufbringen müssen. Und das sage ich, obwohl Geduld nicht meine Stärke ist.“ Kreisbrandmeister Christoph Nolte ergänzte, dass man bei dem Projekt auf gutem Wege sei, „ohne dass ich jetzt schon sämtliche Details verraten kann.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau, die im Laufe der Versammlung mit Nolte zahlreiche Ehrungen vornehmen sollte, erinnerte an die gute Arbeit der Einsatzkräfte, „wovon ich mich selbst bei der Evakuierung von zwei Altenheimen bei der Bombenentschärfung vor einem Jahr überzeugen konnte.“

