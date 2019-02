Sturzverletzungen häufen sich

Auf die Bedingungen gut eingestellt hatten sich anscheinend die Autofahrer am Freitagmorgen. In der Zeit von 6 bis 10.30 Uhr vermeldete die Polizei auf Dülmener Stadtgebiet lediglich zwei Unfälle, dabei gab es jeweils nur Blechschaden. Auch im gesamten Kreisgebiet kamen bei rund einem Dutzend Unfällen keine Personen zu schaden, teilte die Kreispolizeibehörde am Freitagmittag mit.

Doch nicht nur Autofahrer müssen sich auf schlechtere Bedingungen beim Untergrund einstellen. Auch Fußgänger verlieren auf rutschigem Geläuf öfter den Halt. „Die Ambulanzen der Christophorus-Kliniken an den Standorten Coesfeld und Dülmen haben in den letzten Tagen mehr Patienten zu verzeichnen. Die allermeisten von ihnen mussten aufgrund von Stürzen behandelt werden“, berichtet Claudia Koller, Pressesprecherin der Christophorus-Kliniken, auf DZ-Anfrage. „Sie verletzten sich hauptsächlich an den Extremitäten wie Knien, Handgelenken, Schultern und Hüften, weil sie sich nach einem Sturz versucht hatten aufzufangen.“ Betroffen von den Stürzen seien alle Altersgruppen, berichtet Koller weiter.

Mehr zum Thema in der Samstags-Printausgabe der DZ und im E-Paper.