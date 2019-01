Dülmen. Zwei Betrügerinnen haben eine 82-jährige Dülmenerin am Mittwochmittag mit einem Trick bestohlen. Die Täterinnen entwendeten dabei Schmuck, so die Polizei. Gegen 14 Uhr hatten die Frauen an der Wohnung der Seniorin an der Pluggendorfer Straße geklingelt.

Von Dülmener Zeitung