„Die Bekanntgabe des Erfolges aus dem Dernekamp, gab vermutlich den letzten Impuls für Dülmen-Süd. In der Schlussphase wurden die fehlenden 100 Anträge eingereicht, sodass dem Glasfaserausbau im zweiten Dülmener Stadtgebiet nichts mehr im Wege steht“, freut sich Projektleiter René Fuchs von Deutsche Glasfaser. Der Freude schließt sich Bürgermeisterin Lisa Stremlau an: „Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum flächendeckenden Ausbau in unserer Stadt. Ziel ist es, ganz Dülmen mit Glasfaser auszustatten.“