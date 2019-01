Für genau solches Handeln hat Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Montag unter anderem Stefan Hülsmann aus Dülmen und Carsten Steverding aus Coesfeld gedankt und ihnen für die staatliche Anerkennung ihrer Rettungstaten im Land Nordrhein-Westfalen eine Belobigungsurkunde überreicht.

„Anderen in großer Not zu helfen und den Schutz der Allgemeinheit oder eines Einzelnen über das eigene Befinden zu stellen. So haben Sie gehandelt und nicht weggesehen. Es ist mir eine Ehre, Sie heute für Ihre Taten mit diesen Urkunden auszeichnen zu dürfen“, sagte Feller während einer Feierstunde. Stefan Hülsmann und Carsten Steverding hatten beide im November 2017 einem verunglückten Autofahrer das Leben gerettet.

