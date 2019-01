Die Tücken eines Beichtcomputers

Einen höchst amüsanten Rahmen boten die Sketche der Theatergruppe, bei denen sich die Darstellerinnen in immer wieder neue Rollen hineinversetzten. Die Spannbreite der abgehandelten Themen erstreckte sich von dem missverstandenen Besuch des Heiligen Geistes, der die Heiligen Drei Könige als Brüder mitbringen wollte, bis hin zu möglichen Auswirkungen der Digitalisierung in Form eines Beichtcomputers und eines Automaten zur Kommunionausgabe.

Versammlung und Sketchnachmittag der kfd Merfeld 1/37 Für großes Gelächter sorgten die Sketche der Thestergruppe bei der kfd Merfeld. Foto: Stefan Bücker

Für großes Gelächter sorgten die Sketche der Theatergruppe bei der kfd Merfeld. Foto: Stefan Bücker

Für großes Gelächter sorgten die Sketche der Theatergruppe bei der kfd Merfeld. Foto: Stefan Bücker

Thematisiert wurden auch die vielen kleinen kommunikativen Missverständnisse des Alltags, die in überspitzten Szenarien für Gelächter sorgten. Auch lernte das Publikum, dass es bei einer Bitte um eine stärkende Mahlzeit in einem Franziskanerkloster argumentativ ein großer Unterschied ist, ob der eigene Bruder oder aber der eigene Vater auch ein Franziskaner gewesen ist.

Die singend vorgetragene Erkenntnis einer tanzenden Fitnessgruppe, in jeder Frau stecke ein Stück Hefe, das nur so tue als ob es schliefe, bildete den stimmungsvollen Abschluss der Darbietungen. Mit Rosen dankte der Vorstand, mit großem Applaus das Publikum dem Team der Theatergruppe.

Mehr zur Versammlung der kfd Merfeld in der Dienstagsausgabe der DZ.