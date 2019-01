„Es ist die Kombination aus erfolgreichem Unternehmertum und der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung gegenüber unserer Stadt“, erläuterte Laudator Markus Enseling, Preisträger des Vorjahres, was den 60-jährigen Broekhuijsen auszeichne. Dieser sei „ein Visionär, der niemals den Glauben an sich und seine Ideen verliert“, allen Widerständen zum Trotz.

Broekhuijsen selbst hatte zwar im Vorfeld von seiner Ehrung gewusst, war dann aber trotzdem zunächst einmal sprachlos. Sein großer Dank ging schließlich in Richtung seiner Mitarbeiter sowie an Bürgermeisterin Lisa Stremlau, die ihm immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe. „Unternehmerschaft ist Leidenschaft“, betonte er und gab auch zu, dass die Entwicklung des früheren Kasernen-Geländes, das er 2012 erworben hatte, doch einiges an Substanz gekostet hätte. Aber: „Wir sind fast durch, und das erfüllt mich schon mit Stolz.“

Eine ausführliche Berichterstattung vom IDU-Empfang finden Sie in der DZ-Ausgabe von Montag, Print und E-Paper.