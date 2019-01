„Wir sind überwältigt“

Häufige Frage dabei: Was kosten die Teile? Aber das konnten die Kunden selbst entscheiden. Nach dem Motto: „Jeder gibt das, was er geben möchte“ kommen die Einnahmen der Börse dem Verein zugute, der damit in ein neues Bühnenprogramm investiert.

„In der ersten halben Stunde war der Teufel los. Es war schön zu sehen, wie die Kinder mit leuchtenden Augen ihre Kostüme anprobierten. Wir werden die Kostümbörse, sobald es wieder möglich ist, wiederholen“, so Leushacke-Berning.

Interessant war zudem, wie die Besucher neue Verkleidungen zusammenstellten. Die Kunden hatten ihren Spaß, viele verschiedene Kostümteile zu kombinieren. Immer wieder wurden die Handys gezückt und Selfies geschossen. Teilweise wurden für ganze Gruppen Hüte gekauft. Oder Verantwortliche von Dülmener Schulen kamen, um für die eigenen Bühnenprogramme Kostüme zu finden. „Das freut mich auch besonders, denn es entspricht unserer Vereinssatzung, Kultur und Bildung im Bereich der darstellenden Künste der Stadt Dülmen zu fördern“, betonte Leushacke-Berning.