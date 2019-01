Dirk Gärtner (54), der bereits mit 17 Jahren in die SPD eintrat, bekräftigte: „Wir können stolz darauf sein, was wir in 150 Jahren Sozialdemokratie in Deutschland erreicht haben. Ich bin von ganzem Herzen Sozialdemokrat.“ Yeliz Dumlupinar (40), die in der Türkei geboren ist, aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, erklärte, sie habe sich sehr geehrt gefühlt, als Simon Peletz sie um ihre Unterstützung bat. Sie versprach, den neuen Vorsitzenden mit aller Kraft zu unterstützen.

Peletz fasste die Aufgaben des neuen Führungstrios so zusammen: „Wir müssen nach außen präsenter sein, und wir müssen mehr auf die Bürger zugehen. Das haben wir schon beim Thema Bahnhof und Mobilität sehr gut gemacht, daran sollten wir anknüpfen.“

