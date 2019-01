Sex, Religion und Kultur haben eines gemeinsam, denn sie wollen Bleibendes schaffen. „Das Verhältnis zwischen Sex und Religion ist vor allem im Christentum sehr unterkühlt“, erinnerte Becker an die Götter im alten Rom und in Athen, wo es ordentlich zur Sache ging. Dabei ist Sex auch der katholischen Kirche durchaus nicht fremd, nur darf man dann nicht allen Verheißungen glauben. „Wenn der katholische Pfarrer in den Himmel kommt und dort auf 72 Jungfrauen trifft, dann weiß er ja gar nicht, was er damit machen soll. 72 Haushälterinnen sind doch etwas viel, und wenn er sie mit nach Hause bringt, weiß er ja nicht, was sein Freund dazu sagen wird.“

Becker liebt es, bei seinen Gedankengängen rechts anzutäuschen und dann links abzubiegen. Obwohl: „Die Begriffe rechts und links gelten heute so nicht mehr.“ Stattdessen gehe es um eine liberale oder autoritäre Gesellschaft, wobei vor allem die einfach Denkenden autoritären Machthabern wie Bolsonaro, Trump, Erdogan oder der FPÖ anhängen. Als Entspannung nach dem knapp dreistündigen Parforceritt durch die menschlichen Begehrlichkeiten gab es ein Glas Kölsch und ein Prost auf Jürgen Becker.

